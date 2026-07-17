Xilam : Le rebond commence à prendre forme

Publication du chiffre d’affaires S1 2026
Xilam publie un CA S1 2026 de 5,8 M€, en croissance de +37% par rapport à un premier semestre 2025 qui avait marqué le point bas du cycle. En incluant les subventions (1,4 M€, en léger repli de -7%) et les autres produits opérationnels courants, la top line du groupe ressort à 7,6 M€, en progression de +26%. Un an après un début d'exercice que nous qualifiions de « difficile, comme attendu », le tableau commence à s’inverser : la reprise annoncée par le management est désormais visible dans les chiffres, et sur les deux moteurs du groupe à la fois.
Recommandation
Nous relevons notre objectif de cours à 4,90 € (vs 3,50 € précédemment). Ce rehaussement résulte de l'effet conjugué 1/ d’une repondération de nos méthodes de valorisation et 2/ d'un scénario normatif bien moins conservateur, intégrant désormais la montée en puissance potentielle du segment long métrage. Nous relevons notre recommandation à Accumuler, contre Neutre précédemment.
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