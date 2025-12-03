Xilam : Lancement d’une plateforme de streaming

TOON BOX voit le jour
Xilam a annoncé lundi soir le lancement d’une plateforme de streaming, TOON BOX, à destination des enfants. Dans un environnement où la monétisation des programmes jeunesse est en baisse et où les revenus AVOD (YouTube, notamment) sont dans le dur, le studio d’animation a décidé d’innover avec ce nouveau service qui constituera une alternative de choix à l’offre actuelle des majors.
TOON BOX va également permettre de répondre à la demande croissante des parents pour des contenus plus thématiques, moins généralistes et sans publicité, à laquelle les enfants connaissent une exposition excessive.
Recommandation
Suite à cette publication, nous relevons notre objectif de cours à 4,50€ (vs 4,00 € précédemment) et conservons notre recommandation à Neutre.
