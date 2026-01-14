 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Xilam Animation lance deux nouvelles saisons de Zig & Sharko
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 18:14

Xilam Animation a lancé la production de deux nouvelles saisons de sa série slapstick à succès Zig & Sharko. Son partenaire historique Gulli (groupe M6) a commandé les saisons 5 et 6, composées chacune de 52 épisodes de 7 minutes, sans dialogues, avec des livraisons prévues en 2027 et 2028.

Déjà largement diffusée à l'international via de nombreuses chaînes et plateformes (dont Netflix et Warner Bros. Discovery), la franchise, qui a fêté ses 15 ans en 2025, reste la propriété intellectuelle la plus populaire de Xilam sur YouTube, avec plus de 39 millions d'abonnés et 22 milliards de vues. Elle s'appuie aussi sur une communauté très active sur les réseaux sociaux.

Valeurs associées

XILAM ANIMATION
3,6800 EUR Euronext Paris -0,54%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank