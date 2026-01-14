Xilam Animation lance deux nouvelles saisons de Zig & Sharko
Déjà largement diffusée à l'international via de nombreuses chaînes et plateformes (dont Netflix et Warner Bros. Discovery), la franchise, qui a fêté ses 15 ans en 2025, reste la propriété intellectuelle la plus populaire de Xilam sur YouTube, avec plus de 39 millions d'abonnés et 22 milliards de vues. Elle s'appuie aussi sur une communauté très active sur les réseaux sociaux.
