Xerox en forte hausse après la révision à la hausse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Les actions de Xerox XRX.O , fabricant de matériel de bureau, bondissent de 28,3 % à 3,39 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse ** La société relève link ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à environ 7,6 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 7,5 milliards de dollars

** XRX relève ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté pour l'exercice 2026, les situant dans une fourchette comprise entre 555 et 605 millions de dollars, contre une prévision antérieure de 450 à 500 millions de dollars

** La société affiche un BPA ajusté de 38 cents au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une perte de 14 cents, selon les données compilées par LSEG

** La hausse du chiffre d’affaires et des marges reflète la contribution de l’acquisition de Lexmark finalisée par la société en 2025

** XRX affiche un chiffre d'affaires de 1,92 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 1,90 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, l'action a progressé de 11,4 % depuis le début de l'année