Xero, société cotée à l'ASX, en hausse après la nomination de l'ancien directeur général de Micron au sein de son conseil d'administration

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11 octobre - ** Le cours de l'action de Xero XRO.AX , cotée à l'ASX, progresse jusqu'à 4,1 % pour atteindre 62,250 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 22 septembre

** La société informatique néo-zélandaise nomme Mark Duncan au sein de son conseil d'administration

** Durcan est l'ancien directeur général de Micron Technology MU.O

** Le titre a perdu 45 % depuis le début de l'année, en tenant compte de la variation du jour