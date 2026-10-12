Xero, société cotée à l'ASX, en hausse après la nomination de l'ancien directeur général de Micron au sein de son conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 octobre - ** Le cours de l'action de Xero XRO.AX , cotée à l'ASX, progresse jusqu'à 4,1 % pour atteindre 62,250 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 22 septembre
** La société informatique néo-zélandaise nomme Mark Duncan au sein de son conseil d'administration
** Durcan est l'ancien directeur général de Micron Technology MU.O
** Le titre a perdu 45 % depuis le début de l'année, en tenant compte de la variation du jour
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