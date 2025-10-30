 Aller au contenu principal
Xcel Energy renforce son plan d'investissement en raison de la forte demande d'électricité
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Augmentation du plan d'investissement quinquennal à 60 milliards de dollars

*

Prévision d'un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 4,04 et 4,16 dollars par action

*

Manque les estimations pour le troisième trimestre en raison d'une augmentation des charges d'intérêt et des dépenses d'exploitation et d'entretien

(Le chapeau est remanié et les actions sont ajoutées, les détails de la conférence téléphonique et les citations des analystes sont ajoutés tout au long de l'article) par Pooja Menon

La société américaine de services publics Xcel Energy &XEL.O> a augmenté son plan d'investissement à 60 milliards de dollars pour les cinq prochaines années afin de répondre à la demande croissante d'électricité et de réaliser les investissements nécessaires pour renforcer ses systèmes de transmission et de distribution.

Les services publics ont ajouté des milliards de dollars à leurs budgets de dépenses d'investissement, car ils font face à des demandes massives de nouvelles capacités électriques de la part des centres de données, qui visent à prendre en charge des tâches complexes liées à l'IA.

Les recettes d'exploitation trimestrielles de son segment électrique ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 3,64 milliards de dollars, tandis que celles de sa division gaz naturel ont grimpé à 264 millions de dollars, contre 239 millions de dollars il y a un an.

Xcel a déclaré en septembre qu'elle avait conclu des accords de règlement pour résoudre toutes les réclamations liées à l'incendie Marshall de 2021 dans le Colorado, tout en réitérant qu'elle ne reconnaissait aucune faute, aucun acte répréhensible ou aucune négligence en rapport avec le règlement.

La société basée à Minneapolis, dans le Minnesota , a déclaré qu'elle investirait près de 5 milliards de dollars pour améliorer la résilience et réduire les risques futurs liés aux incendies de forêt, ajoutant qu'elle continuait à progresser dans le processus de traitement des réclamations liées à l'incendie de Smokehouse Creek .

Xcel fournit des services d'électricité à environ 3,9 millions de clients et des services de gaz naturel à 2,2 millions de clients dans huit États de l'Ouest et du Midwest.

Le total des charges d'intérêt de la compagnie a augmenté de 17,8 % pour atteindre 384 millions de dollars au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, tandis que les dépenses d'exploitation et de maintenance ont augmenté de 5,6 % pour atteindre 692 millions de dollars.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que la mise à jour du plan d'investissement se rapprochait des attentes des investisseurs, mais ne les dépassait pas.

Les investisseurs apprécieront toujours le taux de croissance de 6 à 8 % du bénéfice par action avancé par Xcel, qui pourrait en fin de compte "l'emporter", ont ajouté les analystes.

Les actions de la société ont augmenté de 2,4 % dans les échanges de l'après-midi.

Xcel a également prévu des bénéfices ajustés pour 2026 compris entre 4,04 et 4,16 dollars par action, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,12 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice de la société au troisième trimestre s'est élevé à 1,24 dollar par action sur une base ajustée, ce qui est inférieur aux estimations de 1,32 dollar par action.

Environnement

Valeurs associées

Charbon
93,00 USD Ice Europ +0,54%
XCEL ENERGY
81,8301 USD NASDAQ +2,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

