Xcel Energy renforce son plan d'investissement en raison de la forte demande d'électricité

La société américaine de services publics Xcel Energy &XEL.O> a augmenté son plan d'investissement à 60 milliards de dollars pour les cinq prochaines années afin de répondre à la demande croissante d'électricité et de réaliser les investissements nécessaires pour renforcer ses systèmes de transmission et de distribution.

Les services publics ont ajouté des milliards de dollars à leurs budgets de dépenses d'investissement, car ils font face à des demandes massives de nouvelles capacités électriques de la part des centres de données, qui visent à prendre en charge des tâches complexes liées à l'IA.

Les recettes d'exploitation trimestrielles de son segment électrique ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 3,64 milliards de dollars, tandis que celles de sa division gaz naturel ont grimpé à 264 millions de dollars, contre 239 millions de dollars il y a un an.

Xcel a déclaré en septembre qu'elle avait conclu des accords de règlement pour résoudre toutes les réclamations liées à l'incendie Marshall de 2021 dans le Colorado, tout en réitérant qu'elle ne reconnaissait aucune faute, aucun acte répréhensible ou aucune négligence en rapport avec le règlement.

La société basée à Minneapolis, dans le Minnesota , a déclaré qu'elle investirait près de 5 milliards de dollars pour améliorer la résilience et réduire les risques futurs liés aux incendies de forêt, ajoutant qu'elle continuait à progresser dans le processus de traitement des réclamations liées à l'incendie de Smokehouse Creek .

Xcel fournit des services d'électricité à environ 3,9 millions de clients et des services de gaz naturel à 2,2 millions de clients dans huit États de l'Ouest et du Midwest.

Le total des charges d'intérêt de la compagnie a augmenté de 17,8 % pour atteindre 384 millions de dollars au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, tandis que les dépenses d'exploitation et de maintenance ont augmenté de 5,6 % pour atteindre 692 millions de dollars.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que la mise à jour du plan d'investissement se rapprochait des attentes des investisseurs, mais ne les dépassait pas.

Les investisseurs apprécieront toujours le taux de croissance de 6 à 8 % du bénéfice par action avancé par Xcel, qui pourrait en fin de compte "l'emporter", ont ajouté les analystes.

Les actions de la société ont augmenté de 2,4 % dans les échanges de l'après-midi.

Xcel a également prévu des bénéfices ajustés pour 2026 compris entre 4,04 et 4,16 dollars par action, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,12 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice de la société au troisième trimestre s'est élevé à 1,24 dollar par action sur une base ajustée, ce qui est inférieur aux estimations de 1,32 dollar par action.