Wall Street recule sous le poids des valeurs technologiques
information fournie par AFP 30/10/2025 à 21:45

Un écran montrant les cours de la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, les résultats de plusieurs géants technologiques et les perspectives de dépenses massives pour le développement de l'intelligence artificielle (IA) ayant mis un coup de frein à l'optimisme des investisseurs.

Le Dow Jones a perdu 0,23%, l'indice Nasdaq a lâché 1,57% et l'indice élargi S&P 500 s'est contracté de 0,99%.

"La faiblesse observée chez Meta et Microsoft a servi de signal pour tempérer quelque peu l'enthousiasme autour de l'IA", commente auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Les deux grands groupes américains ont publié mercredi soir des résultats mal accueillis par les investisseurs.

Meta, propriétaire de Facebook , Instagram et WhatsApp, a été le plus durement touché, avec un titre qui a dégringolé de 11,33% à 666,47 dollars jeudi, soit plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière partis en fumée.

Microsoft a lui perdu 2,92% à 525,76 dollars.

"Il ne s'agit en aucun cas d'un effondrement du secteur, (...) mais plutôt d'une période de prise de bénéfices attendue depuis longtemps pour un groupe (de valeurs, ndlr) qui a connu une croissance fulgurante", note Patrick O'Hare.

Les géants technologiques sont engagés dans une course à l'IA pour laquelle ils sont prêts à dépenser chaque année des sommes de plus en plus imposantes, se rapprochant désormais des 100 milliards de dollars.

Le marché "craint de plus en plus qu'il faille attendre un certain temps avant que ces entreprises ne voient le retour sur ces investissements considérables", relève Patrick O'Hare.

Sur le plan commercial, les investisseurs ne se sont pas montrés particulièrement enthousiastes par l'entrevue entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Certes, "les grandes lignes de l'accord conclu étaient largement conformes aux attentes", estime M. O'Hare.

Mais selon lui, "l'incertitude persiste quant à l'évolution de cette relation, car les deux parties, les États-Unis et la Chine, ont montré qu'elles étaient prêtes" à reprendre leur guerre commerciale "lorsqu'elles le jugeaient nécessaire".

Enfin, les acteurs du marché ont vu leur optimisme quelque peu tempéré par les propos du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell, qui a estimé mercredi qu'une détente monétaire en décembre était "loin" d'être acquise.

L'institution a abaissé ses taux mercredi pour la deuxième fois d'affilée.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait encore, évoluant autour de 4,09% contre 4,06% mercredi en clôture.

Côté entreprises, le site de ventes en ligne eBay (-15,88% à 83,73 dollars) a trébuché, ne parvenant pas à satisfaire les investisseurs avec ses prévisions pour le trimestre à venir.

Les résultats du trimestre écoulé, de juillet à septembre, sont pourtant ressortis au-dessus des attentes, aussi bien au niveau du bénéfice net par action que du chiffre d'affaires.

Le laboratoire Moderna (+13,93% à 28,14 dollars) a profité d'informations de presse évoquant un possible rachat par un grand groupe pharmaceutique.

La biotech américaine Metsera, spécialisée dans les traitements contre l'obésité s'est envolée (+22,06% à 63,73 dollars) après que le laboratoire danois Novo Nordisk a annoncé jeudi soumettre une offre de rachat d'au moins 6 milliards de dollars.

La chaîne de restauration rapide d'inspiration mexicaine Chipotle Mexican Grill (-18,18% à 32,53 dollars) a souffert de ses prévisions, s'attendant à ce que ses ventes pour l'année complète - à périmètre comparable - soient en baisse par rapport à 2024, en raison d'une affluence moindre dans ses établissements.

Nasdaq

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
32,510 USD NYSE -18,28%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
666,4700 USD NASDAQ -11,33%
MICROSOFT
525,7600 USD NASDAQ -2,92%
