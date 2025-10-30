 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 156,00
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Afghanistan et Pakistan d'accord pour reprendre les négociations le 6 novembre
information fournie par AFP 30/10/2025 à 21:36

Des soldats de l'armée pakistanaise se tiennent près de véhicules militaires lors des troubles à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, à Chaman, le 15 octobre 2025 ( AFP / Abdul BASIT )

Des soldats de l'armée pakistanaise se tiennent près de véhicules militaires lors des troubles à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, à Chaman, le 15 octobre 2025 ( AFP / Abdul BASIT )

Après plusieurs jours de discussions et un silence qui laissait redouter un échec, l'Afghanistan et le Pakistan se sont accordés jeudi pour reprendre leurs discussions en Turquie, en vue d'instaurer une trêve durable à leur frontière.

Selon le ministère turc des Affaires étrangères, "toutes les parties se sont accordées sur la poursuite du cessez-le-feu. Les modalités de sa mise en œuvre seront examinées et décidées lors d'une réunion de haut niveau à Istanbul le 6 novembre 2025".

La Turquie, qui assure une médiation conjointement avec le Qatar, observait depuis leur ouverture samedi un mutisme complet sur les discussions en cours.

Ce nouveau rendez-vous devra permettre d'établir "un mécanisme de suivi et de vérification garantissant le maintien de la paix et l'application de sanctions à la partie qui la viole", précise-t-elle dans un communiqué.

Islamabad avait annoncé mercredi l'échec de ces négociations, en imputant la responsabilité au gouvernement taliban. Mais une source sécuritaire pakistanaise, sous couvert d'anonymat, avait laissé jeudi ouverte la perspective d'une reprise des pourparlers.

Selon le média d'Etat pakistanais PTV, Islamabad a accepté de reprendre les négociations "à la demande des pays hôtes". Ce qu'Ankara n'a pas commenté.

Le gouvernement afghan a évoqué pour la première fois jeudi soir un "processus complexe, qui s’est conclu par un accord des deux parties de se rencontrer de nouveau et de parler des questions restantes", a indiqué le porte-parole Zabihullah Mujahid sur X.

Des affrontements d'une ampleur inédite ont fait des dizaines de morts entre les deux pays.

Le Pakistan, qui est confronté à une résurgence d'attaques contre ses forces de sécurité, dit attendre des "mesures crédibles et décisives" de son voisin afghan, pour garantir qu'il n'abritera plus sur son sol des groupes "terroristes" anti-pakistanais, à commencer par les talibans pakistanais (TTP), au cœur du différend.

- Mises en gardes mutuelles -

Kaboul dément aider ces combattants et renvoie l'accusation à son voisin, assurant lui aussi qu'il soutient des groupes "terroristes", en particulier la branche régionale du groupe jihadiste Etat islamique (EI).

En cas de nouvel échec de leurs négociations, Islamabad et Kaboul ont mis en garde contre une reprise des hostilités.

Le Pakistan, puissance nucléaire, "n'a besoin d'utiliser ne serait-ce qu'une fraction de son arsenal pour anéantir complètement le pouvoir taliban et le renvoyer se cacher dans ses grottes", a menacé mercredi le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif.

"Nous sommes musulmans, frères, voisins mais certains (au Pakistan), consciemment ou inconsciemment, jouent avec le feu et la guerre", a répliqué jeudi le ministre taliban de l'Intérieur, Sirajuddin Haqqani.

Affirmant que les Afghans "ne veulent pas la guerre", il a toutefois rappelé que, pour son pays, "défendre le territoire" national "est l'une des priorités".

D'une ampleur rare, la confrontation a débuté il y a deux semaines avec des explosions à Kaboul imputées au Pakistan, suivies d'une offensive déclenchée par le gouvernement taliban à la frontière.

Un premier cessez-le-feu a été obtenu au Qatar, dont les contours flous doivent encore être précisés en Turquie.

La frontière est fermée depuis deux semaines, bloquant de nombreux camions de marchandises.

"Que Dieu fasse en sorte que les négociations aboutissent, afin que l'on retrouve la paix et la fraternité et que le commerce reprenne", a commenté l'AFP Ehsanullah, 26 ans, un habitant de Chaman, du côté pakistanais de la frontière.

"Si une guerre éclatait, elle pourrait se transformer en un conflit qui durerait plusieurs générations, ça serait un vrai problème", a estimé du côté afghan Azizullah, un commerçant de 50 ans à Kandahar, le fief des talibans.

Valeurs associées

ASSURANT
212,420 USD NYSE +2,09%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève du village libanais de al-Jarmak après une frappe israélienne, le 30 octobre 2025 ( AFP / Rabih DAHER )
    Incursion israélienne dans le sud du Liban, un employé municipal tué
    information fournie par AFP 30.10.2025 21:48 

    L'armée israélienne a mené jeudi une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal, un acte aussitôt condamné par le président libanais qui a appelé l'armée à s'opposer à toute nouvelle incursion. En vertu du cessez-le-feu ... Lire la suite

  • Un écran montrant les cours de la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street recule sous le poids des valeurs technologiques
    information fournie par AFP 30.10.2025 21:45 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, les résultats de plusieurs géants technologiques et les perspectives de dépenses massives pour le développement de l'intelligence artificielle (IA) ayant mis un coup de frein à l'optimisme des investisseurs. Le Dow ... Lire la suite

  • Le groupe Casino, endetté à hauteur de 1,4 milliard d'euros, veut renforcer sa structure financière d'ici mi-2026, près d'un an avant l'échéance de la dette en mars 2027 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Casino veut avoir réglé son problème de dette d'ici mi-2026
    information fournie par AFP 30.10.2025 21:26 

    Le groupe Casino, endetté à hauteur de 1,4 milliard d'euros, veut renforcer sa structure financière d'ici mi-2026, près d'un an avant l'échéance de la dette en mars 2027, et dit notamment vouloir augmenter ses fonds propres. "Le groupe annonce lancer les travaux ... Lire la suite

  • Des habitants se tiennent devant des corps alignés dans une des favelas du Complexo da Penha, à Rio de Janeiro, le 29 octobre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Opération meurtrière à Rio: plus de 100 morts, Lula appelle à préserver la population
    information fournie par AFP 30.10.2025 21:22 

    Au lendemain de l'intervention policière la plus meurtrière de l'histoire du Brésil avec au moins 119 morts, le président Lula a appelé mercredi à ne pas "mettre en danger" la population avec la lutte contre le crime organisé. Entre sanglots et colère, des habitants ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank