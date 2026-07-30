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Xcel Energy en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 15:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

30 juillet - ** L'action du groupe d'énergie Xcel Energy XEL.O progresse de 1,8% à80,03 $

** La société dépasse les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à un meilleur retour sur investissement dans les infrastructures électriques

** La société affiche un bénéfice ajusté de 93 cents par action, contre une estimation de 78 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Le résultat net du groupe s'est établi à 586 millions de dollars, soit 93 cents par action, en hausse de 32% par rapport aux 444 millions de dollars, soit 75 cents par action, enregistrés il y a un an

**En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre XEL affiche une hausse de 6,6% depuis le début de l'année

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