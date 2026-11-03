Xcel Energy en baisse après avoir levé 2,2 milliards de dollars grâce à une émission d'obligations convertibles

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3 novembre - ** Les actions de la société d'électricité et de gaz naturel Xcel Energy ( XEL.O ) ont reculé de 1,1 % à 78,43 dollars en début de séance mardi, après avoir obtenu un financement destiné à refinancer sa dette à court terme

** XEL, dont le siège social est situé à Minneapolis, dans le Minnesota, a annoncé lundi en fin de journée les conditions d'une émission privée d'obligations convertibles d'un montant de 2,2 milliards de dollars, à un taux de 2,625 % et arrivant à échéance le 15 décembre 2027

** Le prix de conversion a été fixé à 87,26 dollars, soit 10 % au-dessus du dernier cours de clôture de l'action, à 79,33 dollars

** L'action XEL a reculé de 0,6 % lundi après que la société a lancé une émission d' de 2 milliards de dollars destinée à rembourser ses emprunts à court terme, y compris une partie de ses emprunts sous forme de billets de trésorerie

** La société a publié la semaine dernière des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions , selon LSEG; lors de la conférence téléphonique sur les résultats, elle a présenté un plan d’investissement de 70 milliards de dollars sur cinq ans visant à répondre à la demande croissante et à renforcer ses réseaux de transport et de distribution, citant les centres de données comme une source majeure de nouvelle demande en énergie

** L'action affiche désormais une hausse de 6 % depuis le début de l'année, surperformant la progression d'environ 1,6 % de l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU

** La recommandation moyenne de 21 analystes est « acheter »; objectif de cours médian: 92 dollars – LSEG