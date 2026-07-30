Xcel Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à une meilleure rentabilité de ses investissements dans les infrastructures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails issus de la conférence téléphonique aux points 6 à 8 et met à jour les cours des actions) par Dharna Bafna

Le fournisseur d'énergie Xcel Energy

XEL.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, la rentabilité accrue des investissements dans les infrastructures électriques ayant contribué à compenser la hausse des coûts de financement.

Les entreprises de services publics ont bénéficié d’une forte hausse de la demande en électricité dans le contexte de l’essor des centres de données alimentés par l’IA, alors même qu’elles sont confrontées à des taux d’intérêt élevés qui alourdissent les coûts de financement et d’entretien des infrastructures.

* Sur une base ajustée, la société basée à Minneapolis, dans le Minnesota, a annoncé un bénéfice de 93 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 78 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le résultat net du groupe s'est établi à 586 millions de dollars, soit 93 cents par action, en hausse de 32 % par rapport aux 444 millions de dollars, soit 75 cents par action, enregistrés il y a un an.

* L'action de la société était en légère baisse à la mi-journée.

* Au cours du trimestre, Xcel a récupéré une grande partie de ses investissements dans les infrastructures électriques grâce à des tarifs et des suppléments approuvés par les autorités de régulation, ce qui a contribué à compenser les coûts liés à la modernisation du réseau et à l'extension des infrastructures électriques.

* Toutefois, le chiffre d’affaires de son segment électrique a reculé de 4,7 % pour s’établir à 2,74 milliards de dollars, tandis que celui de sa division gaz naturel a chuté à 365 millions de dollars, contre 396 millions de dollars un an plus tôt.

* Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, Xcel a déclaré s’attendre à obtenir 4 gigawatts supplémentaires de charge provenant des centres de données d’ici fin 2027, dont au moins 1 gigawatt devrait se concrétiser d’ici la fin de cette année, ce qui souligne la forte demande émanant des centres de données axés sur l’IA.

* La société a également mis en avant plus de 10 milliards de dollars d’opportunités d’investissement supplémentaires au-delà de son plan d’investissement de base quinquennal existant, soulignant le potentiel de croissance supplémentaire lié à l’expansion des centres de données, aux projets de transport d’électricité et au développement des énergies renouvelables.

* Xcel a indiqué qu’elle prévoyait de publier un plan d’investissement et de financement actualisé au troisième trimestre, prolongeant ses perspectives d’investissement jusqu’à la période 2027-2031.

* Xcel fournit des services d’électricité à environ 3,9 millions de clients et des services de gaz naturel à environ 2,2 millions de clients dans huit États de l’Ouest et du Midwest des États-Unis.