Xcel Energy dépasse de peu les prévisions de bénéfices grâce à une hausse des ventes d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur d'énergie américain Xcel Energy XEL.O a légèrement dépassé jeudi les estimations de bénéfice ajusté pour le premier trimestre, grâce à un meilleur retour sur investissement dans les infrastructures électriques et à une hausse des ventes qui ont permis de compenser les températures clémentes et la hausse des coûts de financement.

Alors que les grandes entreprises technologiques construisent de plus en plus de centres de données pour soutenir les services d'IA et de cloud computing, les services publics constatent une forte augmentation de la demande en électricité, ce qui conduit les fournisseurs d'électricité à investir massivement dans la modernisation de leurs infrastructures de production et de transport afin de répondre à cette demande croissante.

En février, Xcel a conclu un accord pour alimenter en électricité un nouveau centre de données de Google dans le Minnesota .

Xcel a déclaré avoir déposé en avril une demande auprès des autorités de régulation du Minnesota pour faire approuver cet accord, y compris une proposition de tarif liée à 1 900 mégawatts de ressources d'énergie propre.

La société, basée à Minneapolis, dans le Minnesota, a enregistré un chiffre d'affaires de 4,02 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre 3,91 milliards de dollars il y a un an.

Le chiffre d'affaires d'exploitation de son segment électricité a augmenté de 5 % pour atteindre 2,98 milliards de dollars, tandis que celui du gaz naturel a baissé de 2,4 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 1,03 milliard de dollars.

Des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps peuvent exercer une pression sur les services publics en augmentant le coût de construction et d'entretien des infrastructures telles que les réseaux électriques.

Les charges d'exploitation totales de Xcel ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 3,27 milliards de dollars, tandis que le total des charges d'intérêts et des coûts de financement a augmenté de 20,4 % pour atteindre 372 millions de dollars, en grande partie en raison de l'augmentation du niveau d'endettement et des taux d'intérêt.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 91 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes tablaient sur 90 cents par action.

Elle a réaffirmé ses prévisions de bénéfice récurrent pour 2026, comprises entre 4,04 et 4,16 dollars par action.

Xcel fournit des services d'électricité à environ 3,9 millions de clients et des services de gaz naturel à environ 2,2 millions de clients dans huit États de l'Ouest et du Midwest.