Xcel Energy chute alors que le procureur général du Texas poursuit sa filiale à la suite d'un incendie de forêt
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 19:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de l'entreprise de services publics américaine Xcel Energy XEL.O ont baissé de 4,3 % à 72,48 $

** Le procureur général du Texas, Ken Paxton, poursuit la filiale de XEL, Southwestern Public Service Company, pour avoir provoqué l'incendie de Smokehouse Creek en 2024

** « La négligence flagrante de XEL a tué trois Texans et causé une destruction insondable dans le Texas Panhandle » — Ken Paxton

** Il ajoute que XEL a fait de fausses déclarations sur ses engagements en matière de sécurité et a ignoré les avertissements selon lesquels son infrastructure vieillissante nécessitait des réparations et des mises à jour immédiates

** En incluant les mouvements de la séance, XEL est en hausse de 7,7 % depuis le début de l'année

