Xanadu Quantum s'introduit en bourse par le biais d'une opération SPAC de 3,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Xanadu Quantum Technologies va entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société Crane Harbor Acquisition Corp CHAC.O dans le cadre d'une transaction de 3,6 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises lundi.