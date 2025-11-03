 Aller au contenu principal
Xanadu Quantum s'introduit en bourse par le biais d'une opération SPAC de 3,6 milliards de dollars
Xanadu Quantum Technologies va entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société Crane Harbor Acquisition Corp CHAC.O dans le cadre d'une transaction de 3,6 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises lundi.

