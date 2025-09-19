xAI lève 10 milliards de dollars pour une valorisation de 200 milliards de dollars, selon CNBC

(Ajout de détails tirés du rapport de CNBC au paragraphe six)

XAI, l'entreprise d'Elon Musk, a levé 10 milliards de dollars, ce qui porte la valorisation de l'entreprise d'IA à 200 milliards de dollars, a rapporté CNBC vendredi en citant des sources.

xAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'enthousiasme des investisseurs à l'égard des startups spécialisées dans l'IA est resté fort malgré les doutes qui pèsent sur les dépenses de l'industrie technologique.

La valorisation de 200 milliards de dollars représenterait un doublement par rapport aux 75 milliards de dollars de juillet, selon les données de Pitchbook.

Elle ferait également de xAI l'une des entreprises les plus précieuses au monde, derrière OpenAI, la société chinoise Bytedance et SpaceX de Musk.

Les fonds pourraient servir à construire des centres de données utilisant les processeurs graphiques de Nvidia NVDA.O et d'AMD AMD.O , nécessaires au développement de l'IA de nouvelle génération, ainsi qu'à embaucher des talents coûteux, selon CNBC.

La startup d'IA a augmenté la capacité de son centre de données pour former des modèles plus avancés, alors qu'elle cherche à concurrencer plus efficacement ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic. Son cluster de superordinateurs à Memphis, dans le Tennessee, appelé Colossus, est présenté comme le plus grand au monde.

OpenAI a entamé des discussions sur une vente d'actions qui permettrait aux employés d'encaisser des liquidités et pourrait valoriser l'entreprise à environ 500 milliards de dollars , avait rapporté Reuters en août, tandis que ByteDance s'apprête à lancer un nouveau rachat d'actions par les employés qui valorisera le géant technologique chinois à plus de 330 milliards de dollars .

Anthropic a déclaré avoir levé 13 milliards de dollars pour une évaluation post-money de 183 milliards de dollars au début du mois.

Morgan Stanley a déclaré fin juin que xAI avait achevé une levée de fonds de 5 milliards de dollars, parallèlement à un investissement stratégique distinct de 5 milliards de dollars, alors que la startup cherche à étendre son infrastructure d'IA par le biais de centres de données dans un contexte de forte concurrence.

La startup a acquis X, l'entreprise de médias sociaux de Musk anciennement connue sous le nom de Twitter, en mars.

Musk a lancé xAI en juillet 2023 comme alternative au ChatGPT d'OpenAI.