X4 Pharma progresse de près de 50 % après une offre d'actions de 135 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière)

24 octobre - ** Les actions de X4 Pharmaceuticals XFOR.O inversent les pertes subies avant l'ouverture du marché et se redressent tôt vendredi après la fixation du prix de l'offre secondaire au cours de la nuit.

** Les actions de XFOR grimpent jusqu'à 47 % pour atteindre 4,54 $, un sommet de deux mois. Le titre s'affichait en hausse d'environ 17 % à 3,62 $.

** Ceci alors que les principaux indices boursiers grimpent après que les données de l'IPC ont alimenté les paris de réduction des taux de la Fed .N . Le Nasdaq .IXIC est en hausse de 1% sur la séance. ** XFOR, société basée à Boston, a annoncé tôt vendredi la fixation du prix d'une offre de ~46,6 millions d'actions, incluant 700.000 warrants préfinancés, pour une levée de fonds brute de 135 millions de dollars (lien).

** Le prix d'offre de 2,90 $ représente une décote de 6,1 % par rapport à la dernière vente de l'action.

** XFOR a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement de la phase 3 du mavorixafor dans certains troubles neutropéniques chroniques, ainsi que des dépenses d'investissement et d'autres objectifs.

** La neutropénie chronique est un état caractérisé par un faible taux de neutrophiles, un type de globules blancs qui combattent les infections.

** Leerink, Stifel et Guggenheim sont les co-chefs de file de l'offre. ** XFOR comptait ~22,4 millions d'actions en circulation au 13 août, selon un document déposé (lien).

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de XFOR avaient perdu 86% depuis le début de l'année.

** Les 5 analystes qui couvrent le titre sont tous haussiers avec une prévision médiane de 9 $, selon les données de LSEG.