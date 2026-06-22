X se remet d'une panne qui a touché des milliers d'utilisateurs dans le monde, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (La plateforme a été réinitialisée après la fin de la panne)

Selon Downdetector.com, la plateforme X d’Elon Musk a été en grande partie rétablie après que des milliers d’utilisateurs ont signalé des problèmes avec cette plateforme de réseaux sociaux à l’échelle mondiale lundi.

La panne a débuté vers 9 h 00 (heure de l'Est) et a atteint un pic de plus de 25 000 signalements aux États-Unis avant de redescendre à environ 620, selon Downdetector, qui recense les pannes en compilant les rapports de statut provenant de plusieurs sources.

Au Canada, le nombre de signalements est tombé à environ 30 après avoir atteint un pic de plus de 3 400, tandis qu'au Royaume-Uni, les problèmes ont diminué après avoir dépassé les 9 000 plus tôt dans la journée, selon le site web.

Le nombre réel d’utilisateurs touchés peut différer des chiffres indiqués, car les signalements sont soumis par les utilisateurs.

SPCX.O , propriétaire de X, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant les causes de cette panne.