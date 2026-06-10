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X-Fab Silic : décroche sous le support oblique des 9E
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 11:12

X-Fab Silic décroche sous la MM20 (9,40E) puis enfonce le support oblique des 9E.

La cassure n'est pas encore validée à ce stade, c'est la clôture qui en décidera, mais le titre risque de corriger jusqu'au contact des 8E, l'ex résistance du 15 au 25 mai... et de combler dans la foulée le "gap" des 7,94E du 25 mai.

Valeurs associées

X-FAB SILICON
8,8550 EUR Euronext Paris -3,33%
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