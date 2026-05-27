X-Fab part dans tous les sens

L'action du fabricant belge de semi-conducteurs X-Fab s'est offert une séance incroyable en bourse mercredi, couronnée par une flambée de 76% au plus fort de la séance, avec un titre qui est monté à 15,88 EUR. Il est depuis redescendu à 11,90 EUR, sur un gain qui reste exceptionnel de 32%.

L'envolée a été alimentée par le compte X "Serenity" (@aleabitoreddit) et ses relais. Suivi par une énorme communauté de particuliers (400 000 personnes, contre 100 000 il y a quelques semaines), ce compte avait déjà fait flamber le britannique Raspberry Pi au début de l'année, avant de provoquer un gros engouement sur IQE, puis sur Soitec en mars. La recette est ici la même qu'au temps des bons vieux forums : on pousse un titre en profitant d'une large communauté. X-Fab est dépeint comme un dossier intéressant dans le domaine de l'IA pour son exposition à la photonique et aux puces de puissance.

Pour Soitec, l'auteur avait estimé que le groupe pourrait bénéficier du développement du CPO (co-packaged optics), une architecture photonique appelée à accompagner l'essor de l'intelligence artificielle et des centres de données. Selon lui, Soitec disposerait d'une position quasi monopolistique sur certains substrats SOI utilisés dans cette technologie, un avantage qui pourrait devenir stratégique si la photonique s'impose à grande échelle. Soitec qui perd aujourd'hui 7% en séance, en attendant la publication de ses résultats annuels ce soir.