X est hors service pour des milliers d'utilisateurs à travers le monde, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des chiffres au paragraphe 2, ajout de détails et d'une demande de commentaires à partir du paragraphe 4)

Selon Downdetector.com, la plateforme X d'Elon Musk a connu des perturbations lundi pour des milliers d'utilisateurs à travers le monde.

À 10h18 (heure de la côte Est), plus de 9.800 signalements de problèmes concernant cette plateforme de réseaux sociaux avaient été enregistrés, selon Downdetector.

Downdetector recense les pannes en compilant les rapports de statut provenant de plusieurs sources. Le nombre réel d’utilisateurs affectés peut différer de celui indiqué, car les signalements sont soumis par les utilisateurs eux-mêmes.

X était également indisponible pour plus de 1.300 utilisateurs au Canada à 10h16 (heure de l'Est) et pour plus de 1.400 utilisateurs au Royaume-Uni à 10h18 (heure de l'Est).

SPCX.O , la société mère de X, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant les causes de cette panne.