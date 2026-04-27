X-Energy, l'entreprise nucléaire soutenue par Amazon, poursuit sa progression après son introduction en bourse

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27 avril - ** Lundi, l'action de X-Energy XE.O , société spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires, a progressé de 16 % à 33,85 dollars, après des débuts fulgurants au Nasdaq ** Vendredi, l'action XE a clôturé à 27 % au-dessus de son prix d'émission de 23 dollars, après que la société eut levé 1 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse revalorisée , signe d'un vif intérêt pour les développeurs d'énergies décarbonées susceptibles d'alimenter le boom de l'intelligence artificielle

** La société, qui compte parmi ses investisseurs de renom le géant du cloud Amazon.com AMZN.O et Ken Griffin, fondateur du fonds spéculatif Citadel, affichait une capitalisation boursière d'environ 11,5 milliards de dollars à la clôture vendredi

** Basée à Rockville, dans le Maryland, XE utilise de petits réacteurs nucléaires modulaires pour produire de l'énergie destinée aux installations industrielles et aux centres de données ** Avant l'introduction en bourse, AMZN détenait 29 % du capital, selon le prospectus déposé

** XE a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 109,3 millions de dollars et une perte nette d'environ 390 millions de dollars en 2025