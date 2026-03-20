X-Energy, concepteur de réacteurs nucléaires, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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X-Energy a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a-t-elle déclaré vendredi, alors que le développeur de réacteurs cherche à profiter de l'enthousiasme croissant des investisseurs pour l'énergie nucléaire.

L'industrie nucléaire américaine est en pleine renaissance après des années de stagnation, principalement en raison de l'augmentation de la demande d'énergie provenant de l'infrastructure informatique nécessaire aux systèmes d'intelligence artificielle et de l'espoir du président Donald Trump de quadrupler la production d'énergie nucléaire d'ici 2050.

X-Energy prévoit d'inscrire ses actions ordinaires de catégorie A au Nasdaq sous le symbole "XE". Elle n'a toutefois pas divulgué le nombre d'actions qui seront offertes ni la fourchette de prix.

La société développe plus de 11 gigawatts de nouvelle capacité nucléaire par le biais de partenariats commerciaux aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle prévoit également de développer plusieurs nouveaux réacteurs conçus pour fonctionner avec un type d'uranium plus enrichi appelé HALEU, bien qu'ils n'aient pas encore reçu de licences réglementaires.

Le développeur de réacteurs nucléaires est l'une des nombreuses entreprises qui ont signé des contrats de fourniture avec de grandes entreprises technologiques et des services publics.

En début de semaine, X-Energy a déclaré qu'elle déploierait ses petits réacteurs modulaires en Pennsylvanie et sur le marché de l'électricité PJM avec le fournisseur d'électricité indépendant Talen Energy TLN.O .

En 2025, l'entreprise a levé 700 millions de dollars pour l'aider à terminer la conception des réacteurs et l'octroi des licences dans le cadre d'un tour de table dirigé par Amazon

AMZN.O et 700 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d'un tour de table dirigé par la société de négoce Jane Street.

J.P.Morgan, Morgan Stanley, Jefferies, Moelis & Co, Cantor Fitzgerald, Guggenheim Securities, Nomura Securities et TD Securities figurent parmi les preneurs fermes de l'introduction en bourse.