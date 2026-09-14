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X Corp et SpaceXAI, les sociétés de Musk, règlent le litige en matière de concurrence qui les opposait à Apple
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 18:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le litige et le contexte sectoriel tout au long du texte)

par Mike Scarcella

X Corp et SpaceXAI, les sociétés d’Elon Musk , ont déclaré lundi avoir mis fin à leurs poursuites contre Apple < AAPL.O > dans le cadre d’un procès qui accusait le fabricant de l’iPhone d’avoir conspiré avec OpenAI pour monopoliser illégalement les marchés des smartphones et des chatbots génératifs basés sur l’IA.

Dans un document judiciaire , X et SpaceXAI, une division de SpaceX SPCX.O , ont demandé le rejet des plaintes déposées l'année dernière contre Apple et OpenAI. Le document n'explique pas les raisons de ce rejet et ne précise pas si un accord a été conclu.

Cette résolution met fin à une bataille juridique très médiatisée entre Musk et l’une des entreprises les plus valorisées au monde concernant le contrôle du marché en pleine expansion des chatbots IA, bien que les poursuites à l’encontre d’OpenAI se poursuivent.

La plainte reprochait à Apple d'avoir enfreint la législation en matière de concurrence en intégrant en exclusivité le ChatGPT d'OpenAI aux fonctionnalités d'Apple Intelligence sur les iPhone et autres appareils Apple. Elle alléguait qu'Apple avait illégalement écarté ses concurrents dans le cadre de son partenariat avec OpenAI.

X et SpaceXAI ont déclaré qu’elles maintiendraient leurs poursuites contre OpenAI, qui est également partie défenderesse dans cette affaire.

Les sociétés de Musk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, pas plus qu’Apple et OpenAI.

La plainte allègue qu’Apple et OpenAI « ont verrouillé les marchés pour maintenir leurs monopoles et empêcher des innovateurs comme X et xAI de leur faire concurrence ». En novembre, un juge a décidé que l’affaire pouvait être poursuivie, ce qui constitue une première victoire pour Musk.

OpenAI et Apple ont toutes deux nié toute faute. Dans un mémoire déposé au tribunal, OpenAI a accusé Musk de mener « une campagne de guerre juridique » à son encontre. Apple, en demandant le rejet de la plainte , a déclaré que son intégration d’OpenAI sur les iPhones n’était pas exclusive.

En mai, OpenAI a obtenu gain de cause dans le cadre d’une autre action en justice intentée par Musk, qui accusait l’entreprise de s’être écartée de sa mission initiale consistant à développer l’intelligence artificielle au service de l’humanité et sans but lucratif.

ChatGPT, le chatbot d’OpenAI, est devenu l’application grand public connaissant la croissance la plus rapide de l’histoire au cours des mois qui ont suivi son lancement fin 2022. L’année dernière, xAI, la société de Musk, a racheté X pour 33 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités de formation des chatbots.

Apple
Elon Musk

Valeurs associées

APPLE
334,1499 USD NASDAQ +0,57%
SPACEX
152,1100 USD NASDAQ +0,60%
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