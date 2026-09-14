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X Corp et SpaceXAI, les sociétés de Musk, règlent le litige antitrust qui les opposait à Apple
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 16:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur le dépôt de la plainte et le contexte de l'affaire dans les paragraphes 2 à 5)

par Mike Scarcella

X Corp et SpaceXAI < SPCX.O >>, les sociétés d’Elon Musk, ont déclaré lundi avoir réglé leur litige devant le tribunal fédéral du Texas, dans lequel elles accusaient Apple < AAPL.O > de s’être entendue pour monopoliser illégalement les marchés des smartphones et des chatbots génératifs basés sur l’IA.

Dans un document judiciaire , X et SpaceXAI ont demandé le rejet de la plainte qu’ils avaient déposée contre Apple l’année dernière. Ce document n’explique pas les raisons de ce rejet et ne précise pas si un accord a été conclu.

La plainte accusait Apple d’avoir enfreint la législation antitrust en intégrant de manière exclusive ChatGPT aux fonctionnalités d’Apple Intelligence sur les iPhone et autres appareils Apple. Elle alléguait qu’Apple avait illégalement écarté ses concurrents dans le cadre de son partenariat avec OpenAI.

X et SpaceXAI ont déclaré qu’elles continueraient à faire valoir leurs revendications à l’encontre d’OpenAI, le créateur de ChatGPT, qui est également partie défenderesse dans cette affaire.

Les sociétés de Musk, Apple et OpenAI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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