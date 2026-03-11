 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wynn Resorts reprend la construction d'un projet de luxe aux Émirats arabes unis après une brève interruption
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 14:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wynn Resorts WYNN.O a déclaré mercredi avoir repris la construction d'un complexe hôtelier intégré aux Émirats arabes unis après une courte pause, alors même que le conflit israélo-américain avec l'Iran continue de perturber les affaires au Moyen-Orient.

L'exploitant de casinos basé à Las Vegas a déclaré avoir pris des mesures pour assurer la sécurité de tous les employés travaillant sur le site.

"Les employés de Wynn se sont vus offrir la possibilité de travailler depuis l'étranger si l'ambassade de leur pays leur recommande de le faire", a déclaré la société.

En plus de perturber gravement la navigation dans le détroit d'Ormuz, le conflit a également entraîné la fermeture de l'espace aérien des Émirats arabes unis et perturbé les opérations de vol dans deux des plates-formes internationales les plus fréquentées au monde: l'aéroport international de Dubaï et l'aéroport international Zayed d'Abou Dhabi.

L'exploitant de casinos, qui a obtenu la première licence commerciale d'exploitation de jeux des Émirats arabes unis en 2024, construit le complexe de luxe sur l'île de Wynn Al Marjan, à Ras Al Khaimah. Le mois dernier, Wynn a déclaré qu'il prévoyait l'ouverture du complexe au premier trimestre 2027.

Guerre en Iran

Valeurs associées

WYNN RESORTS
103,6200 USD NASDAQ +0,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank