Wynn Resorts reprend la construction d'un projet de luxe aux Émirats arabes unis après une brève interruption

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wynn Resorts WYNN.O a déclaré mercredi avoir repris la construction d'un complexe hôtelier intégré aux Émirats arabes unis après une courte pause, alors même que le conflit israélo-américain avec l'Iran continue de perturber les affaires au Moyen-Orient.

L'exploitant de casinos basé à Las Vegas a déclaré avoir pris des mesures pour assurer la sécurité de tous les employés travaillant sur le site.

"Les employés de Wynn se sont vus offrir la possibilité de travailler depuis l'étranger si l'ambassade de leur pays leur recommande de le faire", a déclaré la société.

En plus de perturber gravement la navigation dans le détroit d'Ormuz, le conflit a également entraîné la fermeture de l'espace aérien des Émirats arabes unis et perturbé les opérations de vol dans deux des plates-formes internationales les plus fréquentées au monde: l'aéroport international de Dubaï et l'aéroport international Zayed d'Abou Dhabi.

L'exploitant de casinos, qui a obtenu la première licence commerciale d'exploitation de jeux des Émirats arabes unis en 2024, construit le complexe de luxe sur l'île de Wynn Al Marjan, à Ras Al Khaimah. Le mois dernier, Wynn a déclaré qu'il prévoyait l'ouverture du complexe au premier trimestre 2027.