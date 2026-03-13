(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Starbucks, Ulta Beauty)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,32% pour le Nasdaq .IXIC :

* ADOBE ADBE.O - Le créateur de Photoshop chute de 9% avant la cloche vendredi après avoir annoncé la veille le départ de son directeur général, Shantanu Narayen, après 18 ans à la tête de l'entreprise, suscitant l'inquiétude des investisseurs déjà méfiants face aux bouleversements liés à l'intelligence artificielle sur le marché des logiciels de conception.

* La société mère chinoise de TikTok, ByteDance, rassemble des capacités informatiques avec les meilleures puces NVIDIA

NVDA.O en dehors de la Chine, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

* APPLE AAPL.O - Le fabricant de l'iPhone a annoncé jeudi qu'il allait réduire les commissions prélevées par l'entreprise sur son App Store en Chine continentale, ce qui constitue une grande victoire pour les développeurs chinois après les pressions manifestes exercées par les régulateurs sur le deuxième marché du groupe américain.

* META META.O - Le géant technologique a reporté la sortie de son modèle d'intelligence artificielle "Avocado" au moins au mois de mai, alors qu'elle était prévue ce mois-ci, a rapporté jeudi le New York Times, citant des sources.

* ULTA BEAUTY ULTA.O - Le groupe de cosmétiques a annoncé jeudi des prévisions de bénéfice annuel inférieurs aux estimations des analystes, les coûts plus élevés pesant sur les marges, et a fait part de certaines réserves quant à l'impact potentiel des "conflits mondiaux". L'action a chuté de 8% après la clôture des marchés américains.

* STRYKER SKY.N - Le fabricant d'équipements médicaux a déclaré jeudi qu'une cyberattaque qui avait frappé ses systèmes informatiques la veille perturbait considérablement ses activités, notamment sa capacité à traiter les commandes, à fabriquer des produits et à les expédier à ses clients.

* STARBUCKS SBUX.O - Deux cabinets de conseil en vote auprès des actionnaires ont averti que le groupe américain pourrait sous-estimer les risques financiers et de réputation liés aux conflits sociaux, des avertissements qu'interviennent plus d'un an après la rupture des négociations entre l'entreprise et son syndicat américain.

* BUZZFEED BZFD.O - Le groupe de médias a fait état jeudi de doutes quant à la continuité de ses activités, déclaré qu'il ne fournirait pas de prévisions pour 2026 et évaluer actuellement différentes options stratégiques. Le titre a perdu 7,3% après la cloche.

* ULTA BEAUTY ULTA.O a publié jeudi une prévision de bénéfice annuel inférieur aux estimations, les hausses de coûts pesant sur ses marges, et a appelé à la prudence quant à l'impact potentiel des conflits mondiaux.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)