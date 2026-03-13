ByteDance déploie une infrastructure d'IA Nvidia hors de Chine
ByteDance met en place une importante capacité de calcul reposant sur les puces d'intelligence artificielle les plus avancées de Nvidia en dehors de la Chine, selon le Wall Street Journal. Le groupe s'appuie sur l'entreprise de cloud d'Asie du Sud-Est Aolani Cloud pour déployer environ 500 systèmes informatiques Nvidia Blackwell en Malaisie. Cette installation représenterait près de 36 000 puces B200 et pourrait coûter plus de 2,5 milliards de dollars. Aolani exploite actuellement environ 100 millions de dollars d'équipements informatiques.
Cette infrastructure doit soutenir les activités de recherche et développement de ByteDance dans l'IA à l'international et répondre à la demande croissante de ses clients pour des solutions d'intelligence artificielle. Nvidia souligne que les règles d'exportation autorisent la création et l'exploitation de services cloud dans des pays non soumis aux restrictions, ce qui peut générer des contrats de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le fabricant indique également que tous ses partenaires cloud font l'objet d'un processus de vérification avant de pouvoir recevoir ses produits.
Aolani affirme respecter l'ensemble des réglementations applicables en matière de contrôle des exportations et prévoit de fournir des services de cloud computing à diverses entreprises en Asie et dans le reste du monde. Le mois précédent, Reuters indiquait toutefois que les États-Unis étaient prêts à autoriser l'achat par ByteDance de puces H200 de Nvidia, mais que le fabricant n'avait pas accepté les conditions d'utilisation proposées.
