Wynn Resorts en hausse grâce à des résultats supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre et à des nouvelles concernant son casino aux Émirats arabes unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Les actions de Wynn Resorts WYNN.O progressent de 5 % à 102,50 dollars avant l'ouverture du marché

** L'opérateur de casinos a dépassé mardi les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à la bonne santé de ses établissements de Macao

** Il annonce que son complexe Wynn Al Marjan Island, le premier des Émirats arabes unis à disposer d’un casino, devrait ouvrir ses portes en septembre 2027

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, à 1,24 dollar, dépasse les estimations de 1,11 dollar par action

** Chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 1,86 milliard de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 1,84 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action WYNN affichait une baisse de 18,9 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 13 % pour l'indice S&P 500 .SPX