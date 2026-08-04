Wynn Resorts dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la bonne santé de ses activités à Macao et annonce la date d'ouverture d'un casino aux Émirats arabes unis

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L'opérateur de casinos Wynn Resorts WYNN.O a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à la bonne santé de ses établissements de Macao, ce qui a entraîné une hausse de 6% de son cours après la clôture.

Wynn a également annoncé que le Wynn Al Marjan Island, qui devrait être le premier complexe casino des Émirats arabes unis, devrait ouvrir ses portes en septembre 2027. La société a obtenu la première licence de jeux d'argent à des fins commerciales du pays en octobre 2024.

Voici plus de détails :

* Situé à Ras Al Khaimah, Wynn Al Marjan est une coentreprise entre des filiales de Wynn Resorts, Marjan et RAK Hospitality Holding.

* En tant que premier complexe casino des Émirats arabes unis et projet ayant attiré à ce jour environ1,06 milliard de dollars d’apports en numéraire de la part de Wynn, ce développement a suscité l’intérêt des investisseurs et des analystes.

* Au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin, le chiffre d’affaires d’exploitation du Wynn Palace, l’établissement de luxe de la société à Macao, a progressé de 21%par rapport à l’année précédente, pour atteindre653,4 millions de dollars .

* Les entreprises du secteur de l’hôtellerie ont bénéficié de la résilience des dépenses des clients fortunés, qui ont continué à soutenir la demande en voyages et expériences de luxe.

* Son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, à1,24 dollar par action, a dépassé les prévisions de Wall Street, qui s’établissaient à1,11 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires total de Wynn pour le trimestre s'est établi à1,86 milliard de dollars , dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,84 milliard de dollars.