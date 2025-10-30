WTW dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce au risque et à la solidité du courtage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en assurances Willis Towers Watson WTW.O a dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le troisième trimestre jeudi, grâce aux bonnes performances de ses activités de gestion des risques et de courtage.

L'évolution des politiques commerciales, la persistance de l'inflation et les défis géopolitiques ont stimulé la demande en matière de gestion des risques, un domaine d'expertise essentiel pour WTW.

Le chiffre d'affaires de l'unité de risque et de courtage de WTW, qui conseille les clients sur la gestion des risques et les aide à négocier et à placer des polices auprès des assureurs, a augmenté de 7 % pour atteindre 1,01 milliard de dollars au cours du trimestre, sur une base déclarée, grâce à l'augmentation des placements basés sur des projets dans ses activités spécialisées.

WTW a également étendu sa présence mondiale, en gagnant de nouveaux clients au Moyen-Orient, un marché clé pour la société.

"Alors que nous entamons le quatrième trimestre, notre dynamique soutenue et la traction continue du marché nous donnent confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année, malgré l'incertitude macroéconomique", a déclaré le directeur général Carl Hess dans un communiqué.

Le bénéfice net ajusté a atteint 301 millions de dollars, soit 3,07 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 282 millions de dollars, soit 2,77 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 3,05 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Les courtiers d'assurance servent de passerelle entre les assureurs et les clients, en aidant ces derniers à trouver la police qui répond le mieux à leurs besoins. Ils empochent généralement un pourcentage des primes versées aux assureurs sous forme de commissions.

Le chiffre d'affaires total est resté à peu près stable à 2,29 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, en raison de la vente de son activité TRANZACT , qui a contribué à hauteur de 1,14 dollar au bénéfice ajusté par action l'année dernière.

Les actions de WTW ont augmenté de 1,4 % cette année, tandis que celles d'Aon AON.N et de Marsh & McLennan MMC.N ont chuté de 9,2 % et de 15,3 %, respectivement.

La société a racheté pour 600 millions de dollars d'actions au cours du trimestre considéré. Le mois dernier, WTW a augmenté son programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars.