Airbus: l'Allemagne commande 20 hélicoptères H145M supplémentaires

L’Allemagne a commandé 20 hélicoptères légers de combat H145M d' Airbus supplémentaires, une option prévue dans le contrat signé en décembre 2023, portant à 82 le nombre total d'appareils prévus dans le contrat signé en 2023, a annoncé lundi le constructeur européen.

Des hélicoptères Airbus H145M de l'armée hongroise (illustration) ( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

"Cet engagement renouvelé de l’un de nos pays d’origine est un signe fort de confiance dans les performances exceptionnelles et les capacités multi-rôles du H145M", a déclaré Stefan Thomé, directeur général d’Airbus Helicopters en Allemagne, cité dans le communiqué.

Le premier H145M a été livré en novembre 2024, moins d’un an après la signature du contrat en décembre 2023, et d’autres appareils ont depuis été remis à l'Allemagne.

Version militaire du H145 civil, le H145M est un hélicoptère polyvalent, capable de passer en quelques minutes d'une configuration d'attaque légère - avec armement guidé et système d'autoprotection - à une version pour opérations spéciales avec équipement de descente rapide des commandos.

Réputé pour son faible niveau sonore, il est déjà en service dans plusieurs pays, dont la Hongrie, la Serbie, le Luxembourg, la Thaïlande, l’Équateur, le Honduras et Chypre.

L’armée américaine utilise près de 500 hélicoptères de la famille H145 sous l’appellation UH-72 Lakota.

Airbus a récemment engrangé des commandes de la Belgique (pour 17 appareils), de Brunei (6 appareils) et de l’Irlande (4 appareils).

L’armée de terre allemande recevra 72 appareils, tandis que les forces spéciales de l'armée de l'air en auront dix.

La Bundeswehr utilise des H145 pour les opérations spéciales et les missions de recherche et sauvetage.

Cet hélicoptère est équipé de deux moteurs Safran Arriel 2E et d'un pilote automatique quatre axes qui contrôle non seulement l'altitude et la direction, mais aussi l'inclinaison avant/arrière et latérale, ce qui réduit la charge cognitive des pilotes pendant les missions.

La branche hélicoptères d'Airbus traverse une période favorable, dopée par la reprise des livraisons et la montée en puissance des services de maintenance. Elle bénéficie d’un carnet de commandes fourni, porté par des contrats militaires en Europe et à l’international.