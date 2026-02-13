WRAPUP 2-Les prix à la consommation aux États-Unis augmentent moins que prévu en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des données tout au long) par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en janvier, mais l'inflation sous-jacente s'est raffermie car les entreprises ont augmenté leurs prix au début de l'année, ce qui, avec un marché du travail qui se stabilise, pourrait permettre à la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % le mois dernier après un gain non révisé de 0,3 % en décembre, a déclaré vendredi le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de l'IPC de 0,3 %.

Avec le rapport sur l'IPC de janvier, le BLS a publié des facteurs d'ajustement saisonnier recalculés pour refléter les mouvements de prix de 2025.

Le rapport a été légèrement retardé par la fermeture de trois jours du gouvernement fédéral la semaine dernière. L'année dernière, une fermeture plus longue avait empêché la collecte des prix pour le mois d'octobre, entraînant une volatilité des données de l'IPC. Les économistes s'attendaient à ce que cette volatilité s'estompe dans le rapport de janvier.

Au cours des 12 mois précédant janvier, l'IPC a augmenté de 2,4 %. Le ralentissement du taux d'inflation en glissement annuel, qui était de 2,7 % en décembre, s'explique principalement par le fait que les chiffres les plus élevés de l'année dernière n'ont pas été pris en compte dans le calcul.

La banque centrale américaine suit les indices de prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %. Les deux mesures sont largement supérieures à l'objectif. Le gouvernement a rapporté cette semaine que la croissance de l'emploi s'est accélérée en janvier et que le taux de chômage est passé de 4,4 % en décembre à 4,3 %.

Le mois dernier, la Fed a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC a augmenté de 0,3 % après une hausse non révisée de 0,2 % en décembre.

Les chiffres de l'IPC de base ont dépassé les attentes chaque année en janvier, les économistes estimant que les facteurs d'ajustement saisonnier, le modèle utilisé par le BLS pour éliminer les fluctuations saisonnières des données, ne tenaient pas pleinement compte des augmentations de prix ponctuelles de début d'année.

L'augmentation du mois dernier a probablement reflété les hausses de prix ponctuelles du début de l'année ainsi que la répercussion des tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump. Au cours des 12 mois précédant janvier, l'IPC de base a augmenté de 2,5 % après avoir progressé de 2,6 % en décembre. Cela s'explique également par le fait que les chiffres les plus élevés de l'année dernière n'ont pas été pris en compte dans le calcul.

Les économistes s'attendent à ce que l'inflation reprenne pendant un certain temps cette année, en raison de la répercussion des droits d'importation et de la dépréciation du dollar l'année dernière par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Le dollar américain, pondéré en fonction des échanges commerciaux, a chuté d'environ 7,4 % l'année dernière.