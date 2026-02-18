WRAPUP 2-L'essor de l'IA soutient les dépenses d'équipement des entreprises américaines ; le marché du logement reste faible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails des rapports, la production industrielle, les commentaires des analystes tout au long de l'article)

Les commandes de biens d'équipement de base augmentent de 0,6% en décembre

Les livraisons de biens d'équipement de base augmentent de 0,9%

La production manufacturière progresse de 0,6% en janvier

Les mises en chantier de logements individuels augmentent de 4,1%; les permis de construire baissent de 1,7%

par Lucia Mutikani

Les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en décembre et les expéditions de ces produits ont bondi, ce qui laisse présager de solides dépenses d'équipement de la part des entreprises et une croissance économique au quatrième trimestre.

La vigueur des commandes de biens d'équipement de base à la fin de l'année, signalée par le département du commerce mercredi, et probablement alimentée par un boom des investissements dans l'intelligence artificielle, a jeté les bases d'une croissance économique durablement forte en 2026, ont déclaré les économistes.

Cela a été renforcé par d'autres données montrant que la production dans les usines a augmenté de la manière la plus importante en 11 mois en janvier, bien que la production de décembre ait été révisée à la baisse. L'investissement dans l'IA a soutenu certains segments de l'industrie manufacturière et les économistes espèrent une reprise plus large à mesure que s'estompe le poids des tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump et que les réductions d'impôts entrent en vigueur.

"Le boom actuel des investissements dans la technologie est l'un des facteurs clés qui sous-tendent nos perspectives optimistes pour les dépenses d'équipement cette année", a déclaré Bernard Yaros, économiste principal pour les États-Unis chez Oxford Economics. "Les réductions d'impôts et l'allégement des taux d'intérêt élargiront les gains d'investissement au-delà des secteurs liés à l'intelligence artificielle."

Les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, un indicateur très surveillé des dépenses des entreprises, ont augmenté de 0,6 % après une hausse révisée à la hausse de 0,8 % en novembre, a déclaré le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les commandes de biens d'équipement de base augmenteraient de 0,4 % après une hausse de 0,4 % en novembre.

Les commandes de biens d'équipement de base ont progressé de 3,5 % en glissement annuel. L'IA a alimenté la croissance rapide des centres de données, entraînant également une forte demande d'équipements, au-delà des biens technologiques, bien que les tarifs douaniers restent une contrainte importante pour la fabrication, qui représente environ 10,1% de l'économie.

Les commandes de produits métalliques ont augmenté de 0,9 %, tandis que celles d'équipements électriques, d'appareils et de composants ont progressé de 0,6 %. Les commandes de machines ont augmenté de 0,3 %. Les commandes d'ordinateurs et de produits électroniques ont augmenté de 3,0 %.

Les commandes de métaux primaires ont augmenté de 1,7 %. Les livraisons de biens d'équipement de base ont augmenté de 0,9 % après avoir progressé de 0,2 % en novembre.

Le rapport, qui a été retardé par la fermeture du gouvernement l'année dernière, a été publié avant l'estimation anticipée du produit intérieur brut pour le quatrième trimestre vendredi.

Les dépenses d'équipement des entreprises devraient connaître un quatrième trimestre consécutif de croissance.

L'économie a probablement progressé à un rythme annualisé de 3,0 % au quatrième trimestre, après avoir enregistré une croissance de 4,4 % entre juillet et septembre, selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes.

Les commandes de biens durables, qui vont du grille-pain à l'avion et dont la durée de vie est de trois ans ou plus, ont diminué de 1,4 % en décembre après avoir augmenté de 5,4 % en novembre. Cette baisse reflète une chute de 24,9 % des commandes d'avions et de pièces détachées non militaires, qui sont très volatiles. Boeing BA.N a indiqué sur son site web qu'il avait reçu 175 commandes d'avions en décembre, dont la plupart étaient des modèles moins coûteux, contre 164 en novembre.

Les commandes de véhicules à moteur ont rebondi de 1,2 %.

L'amélioration du secteur manufacturier est apparue clairement dans un rapport distinct de la Réserve fédérale, qui indique que la production industrielle a augmenté de 0,6 % en janvier, soit la plus forte hausse depuis février 2025. Les données de décembre ont été révisées à la baisse et montrent que la production est restée inchangée au lieu d'augmenter de 0,2 % comme indiqué précédemment. En janvier, la production industrielle a progressé de 2,4 % en glissement annuel.

L'industrie manufacturière n'est pas encore sortie d'affaire, avec 83 000 emplois perdus depuis janvier 2025. M. Trump a défendu ses taxes à l'importation punitives comme étant nécessaires pour restaurer une base industrielle nationale en déclin depuis longtemps.

"La production manufacturière est supérieure aux niveaux de l'année précédente, mais tout cela s'est fait sans travailleurs supplémentaires", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. "Les robots et les processus de production automatisés pourraient être en cause. Il ne sert à rien de rapatrier des usines en Amérique si les travailleurs n'en profitent pas en raison du miracle de la productivité qui n'aide personne."

Les actions à Wall Street étaient en hausse. Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont augmenté.

LE MARCHÉ DU LOGEMENT RESTE EN RETRAIT

Les nouvelles concernant le marché du logement ont été mitigées. Dans un troisième rapport, le Census Bureau a déclaré que les mises en chantier de logements individuels, qui représentent la majeure partie de la construction de logements, ont augmenté de 4,1 % pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 981 000 unités en décembre. Les mises en chantier de logements individuels ont atteint un rythme de 942 000 unités en novembre, contre 894 000 unités en octobre.

Les droits de douane sur les produits importés, y compris le bois d'œuvre et les meubles-lavabos, ont augmenté les prix des matériaux, tandis que les pénuries de main-d'œuvre liées à la répression de l'immigration contribuent à l'augmentation des coûts de construction, ce qui limite l'activité.

Les mises en chantier de logements de cinq unités ou plus ont grimpé de 10,1 % pour atteindre un taux de 402 000 unités.

Dans l'ensemble, les mises en chantier ont bondi de 6,2 % pour atteindre un taux de 1,404 million d'unités, le niveau le plus élevé depuis juillet, après avoir augmenté en novembre à un rythme de 1,322 million d'unités.

Les permis de construire des maisons individuelles ont diminué de 1,7 % pour atteindre un taux de 881 000 unités. Ils ont augmenté à un rythme de 896 000 unités en novembre, contre un taux de 878 000 unités en octobre.

Le sentiment des constructeurs de maisons individuelles s'est encore détérioré en février, selon une enquête de la National Association of Home Builders (Association nationale des constructeurs de maisons) publiée mardi, les constructeurs citant parmi les contraintes les coûts toujours élevés des terrains et de la construction ainsi que les prix des maisons toujours élevés par rapport aux revenus.

L'administration Trump a mis en œuvre une série de mesures, notamment l'achat de titres adossés à des créances hypothécaires et l'interdiction pour les investisseurs institutionnels d'acheter des maisons individuelles, afin d'améliorer l'accessibilité au logement. Bien que les taux hypothécaires aient baissé, les progrès sont restés bloqués car les inquiétudes concernant la dette du gouvernement fédéral ont maintenu les rendements du Trésor américain à un niveau élevé.

Les taux hypothécaires suivent le rendement du Trésor à 10 ans. Les économistes et les agents immobiliers affirment qu'il faut augmenter l'offre pour rendre le logement plus abordable.

Les permis de construire pour le segment volatile des logements multifamiliaux ont bondi de 18,1 % pour atteindre un taux de 515 000 unités, le plus élevé depuis août 2023. L'ensemble des permis de construire a augmenté de 4,3 % pour atteindre un taux de 1,448 million d'unités, un plus haut de neuf mois.

L'investissement résidentiel, qui comprend la construction de logements, devrait se contracter pour un quatrième trimestre consécutif.

"Une baisse plus importante des taux hypothécaires serait nécessaire pour stimuler de manière plus significative l'activité du marché du logement", a déclaré Gisela Young, économiste chez Citigroup.