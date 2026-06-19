WPP va collaborer avec AWS dans l'IA agentique, le marché apprécie

(Zonebourse.com) - WPP a annoncé jeudi soir la signature d'un accord de collaboration stratégique pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS), dans le domaine de l'IA agentique, une nouvelle qui étaient accueillie favorablement par les investisseurs ce matin à la Bourse de Londres.

Dans un communiqué, le groupe britannique explique que ce partenariat avec la division "cloud" du géant américain de l'Internet vise un objectif unique, à savoir aider ses clients à transformer les outils d'intelligence artificielle générative et agentielle, aujourd'hui à un stade expérimental, en de véritables systèmes d'exploitation pour entreprises.

Parmi les premiers cas d'usage concret, WPP indique avoir développé pour le compte de la société américaine de location de matériel United Rentals une solution de recommandation omnicanale alimenté par l'IA permettant d'aider les utilisateurs à identifier précisément l'équipement le plus adapté à leurs projets.

Un retard à rattraper

Le déploiement de ces technologies s'inscrit dans une tendance de fond, puisque le cabinet d'études Gartner prévoit que d'ici 2028, 60% des marques utiliseront l'IA agentielle pour offrir des interactions individualisées et rationalisées avec leurs consommateurs.

Cette annonce intervient alors que de nombreux investisseurs reprochent à la direction de WPP d'avoir manqué le virage de l'intelligence artificielle, contrairement à certains de ses concurrents plus orientés vers la technologie, à l'image du français Publicis.

Ce retard avait d'ailleurs conduit le groupe britannique de publicité et de communication à nommer l'an dernier Cindy Rose, une ancienne cadre dirigeante de Microsoft, afin de redresser la barre et de combler ses lacunes en la matière.

A la Bourse de Londres, l'action WPP progressait de 1,1% vendredi matin dans le sillage de ces annonces, à comparer avec un repli de 0,1% pur l'indice FTSE 100.

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