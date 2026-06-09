WPP poursuit son redressement, Berenberg recommande l'achat

L'action WPP poursuit son redressement mardi matin à la Bourse de Londres, portée par une note de Berenberg, qui a initié sa couverture à "acheter" sur le titre, se montrant confiant quant au processus de transformation engagé par le groupe britannique.

À 10h05, l'action, qui avait touché un plus bas historique sous 225 pence en mars dernier, s'adjuge 4,9% à 275 pence. Au même moment, l'indice FTSE 250 prend pas loin de 0,5%.

Dans une note intitulée "Toutes les pièces sont en place, il ne reste plus qu'à les assembler", Berenberg indique avoir initié la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 405 pence, ce qui représente un potentiel de hausse de 54%.

De son point de vue, cet ancien leader incontesté des spécialistes de la communication a récemment perdu du terrain face à des concurrents qui ont investi plus agressivement dans l'analyse des données, la technologie et des modèles plus centralisés.

Une reconstruction qui va se faire pas à pas

Cette perte de vitesse s'est traduite par un recul du chiffre d'affaires, des marges sous pression, des restructurations successives et une baisse prononcée de la capitalisation boursière, autant d'éléments qui ont alimenté un sentiment de marché négatif, poursuit-il.

L'analyste déclare cependant s'attendre à ce que la nouvelle équipe de direction parvienne à mener à bien le processus de simplification amorcé par ses prédécesseurs.

Le retour à une croissance organique positive et l'expansion des marges attendus à partir de 2028 devraient par ailleurs soutenir la progression du dividende, explique l'intermédiaire financier. Cela se traduirait par un rendement attractif de 7% à 10%, sécurisé par un rendement du free cash-flow (FCF) solide compris entre 12% et 22% sur la période 2027-2028.

Il ajoute que le propriétaire de l'agence Ogilvy, entre autres, conserve quelques uns des actifs les plus attractifs du secteur.