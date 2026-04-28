WPP maintient ses objectifs malgré les incertitudes liées au Moyen-Orient

Le logo de la marque WPP, est visible dans ses bureaux de Londres

‌Le groupe publicitaire britannique ​WPP a confirmé mardi sa prévision de chiffre d'affaires pour ​le premier semestre en dépit ​de l'incertitude à ⁠court terme engendrée par le ‌conflit au Moyen-Orient.

Il table toujours sur un recul ​de ‌5% à 9% ("mid to ⁠high single digit") de son chiffre d'affaires à données ⁠comparables, hors ‌coûts refacturés, pour les ⁠six premiers mois ‌de son exercice.

Pour le ⁠premier trimestre, WPP a ⁠fait état ‌mardi de revenus hors coûts ​refacturés ‌en baisse de 6,7% à données comparables, à ​2,26 milliards de livres sterling (2,61 milliards ⁠d'euros), soit un peu mieux que les attentes des analystes.

(Rédigé par Paul Sandle, version française Blandine Hénault, édité par ​Augustin Turpin)