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WPP maintient ses objectifs malgré les incertitudes liées au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 08:24

Le groupe publicitaire britannique WPP WPP.L a confirmé mardi sa prévision de chiffre d'affaires pour le premier semestre en dépit de l'incertitude à court terme engendrée par le conflit au Moyen-Orient.

Il table toujours sur un recul de 5% à 9% ("mid to high single digit") de son chiffre d'affaires à données comparables, hors coûts refacturés, pour les six premiers mois de son exercice.

Pour le premier trimestre, WPP a fait état mardi de revenus hors coûts refacturés en baisse de 6,7% à données comparables, à 2,26 milliards de livres sterling (2,61 milliards d'euros), soit un peu mieux que les attentes des analystes.

(Rédigé par Paul Sandle, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

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