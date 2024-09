Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client WPP: acquisition de l'agence New Commercial Arts information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - WPP a annoncé mardi avoir fait l'acquisition de New Commercial Arts (NCA), une agence créative spécialisée notamment dans le conseil en expérience client.



Créée en 2020 par James Murphy et David Golding, deux professionnels expérimentés du métier, NCA est rapidement devenue l'une des agences indépendantes les plus dynamiques du Royaume-Uni en remportant des budgets tels que Sainsbury's, Vodafone ou Paramount+.



NCA, qui compte autour de 90 salariés à Londres et à Glasgow, s'est par ailleurs associée à la Glasgow School of Art.



Dans un communiqué, WPP précise que NCA est appelée à rejoindre son réseau d'agences Ogilvy, dont James Murphy prendra la direction de la division britannique dans laquelle il avait débuté en tant que stagiaire.



Fiona Gordon, qui occupait le rôle de directrice générale d'Ogilvy UK depuis 2021, a quant à elle été promue au poste de directrice générale de la publicité pour l'ensemble du réseau Ogilvy.





Valeurs associées WPP 740,80 GBX LSE +0,14%