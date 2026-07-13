Worldline : vigilance en cas de signal d'alerte à la baisse sous 9,8 EUR

Worldline a calé sous 10,8 EUR et retombe au plus bas du mois de juillet... et de l'année 2026.

Le titre se dirige vers un re-test du double plancher des 9,80/9,7 EUR des 5 mai et 14 avril respectivement.

En cas de rupture, toutes les hypothèses sont possibles, et une division par 2 depuis le zénith des 17 EUR du 2 mars n'est, de loin, pas la pire.