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Worldline : vigilance en cas de signal d'alerte à la baisse sous 9,8 EUR
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 11:54

Worldline a calé sous 10,8 EUR et retombe au plus bas du mois de juillet... et de l'année 2026.

Le titre se dirige vers un re-test du double plancher des 9,80/9,7 EUR des 5 mai et 14 avril respectivement.

En cas de rupture, toutes les hypothèses sont possibles, et une division par 2 depuis le zénith des 17 EUR du 2 mars n'est, de loin, pas la pire.

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