Worldline va continuer de se concentrer sur sa discipline financière après la dégradation de sa note par S&P

Worldline WLN.PA a déclaré vendredi avoir pris acte de la dégradation de sa notation de crédit par S&P Global Ratings et "confirme sa volonté continue de se concentrer sur sa discipline financière".

S&P a abaissé la notation de crédit long terme de Worldline à BB avec une surveillance négative (contre BBB-, surveillance négative) et la notation de crédit court terme à B (contre A-3).

Selon Worldline, cette décision "n’a pas d’impact sur les financements actuels, leurs échéances ou le coût marginal de la dette", ajoutant que les besoins de refinancement pour 2025 et 2026 sont d’ores et déjà intégralement adressés.

S&P a toutefois maintenu son évaluation du profil de liquidité du groupe comme "exceptionnel", ajoute Worldline dans un communiqué.

À la Bourse de Paris, l'action du groupe a réduit ses gains après la dégradation de sa note et avançait de 1,99% à 3,07 euros à 13h55 GMT.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)