Worldline : sur la trajectoire d'un re-test des 9,80/9,7EE

L'espoir d'un retournement haussier mi-mai avec une incursion vers 13,5E é été douché immédiatement par une séquence "portes de saloon" qui a ramené le cours sous 10,5E en 48H.

Le titre retombe à présent sous 10,3E et s'inscrit sur la trajectoire d'un re-test du double plancher des 9,80/9,7E des 5 mai et 14 avril respectivement.

En cas de rupture, toutes les hypothèses sont possibles, et une division par 2 depuis le zénith des 17E du 2 mars n'est -de loin- pas la pire.