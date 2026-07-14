Worldline enfonce le double plancher des 9,80 EUR du 5 mai puis l'ultime support des 9,70 EUR du 14 avril : avec cette rupture, apparemment sans sursaut salvateur en vue, toutes les hypothèses sont possibles, et une division par 2 depuis le zénith des 17 EUR du 2 mars (soit 8,5 EUR) n'est, de loin, pas la pire (la "règle du balancier" après le pullback sous 14 EUR induit une glissade vers 6 EUR).
Worldline : signal d'alerte à la baisse majeur validé sous 9,70 EUR
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 12:43
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