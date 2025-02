Worldline: RNPG normalisé en baisse de 17% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Worldline publie un résultat net part du groupe (RNPG), sur une base normalisée, en baisse de 16,8% à 434 millions d'euros au titre de 2024, soit 1,53 euro par action, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible en chute de 43,4% à 201 millions.



Le groupe de solutions de paiement a vu son EBE ajusté reculer de 3,7% à 1,07 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires de 4,63 milliards, avec +0,5% de croissance organique (dont +1,9% dans les services aux commerçants).



'Grâce aux efforts déployés par nos équipes pour surmonter les défis spécifiques rencontrés au cours de l'été, nous avons atteint nos résultats financiers de 2024 malgré un ralentissement en Europe', pointe son directeur financier Grégory Lambertie.



Pour 2025, Worldline vise un taux de croissance du chiffre d'affaires similaire à celui de 2024, ainsi qu'une croissance du flux de trésorerie disponible hors effet de frais financiers. Le prochain plan stratégique doit être présenté à l'automne.





