Worldline reporte son AG, confirme le calendrier sur le rachat d'Ingenico

7 avril (Reuters) - Worldline Sa WLN.PA : * WORLDLINE: REPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 * CE REPORT N'AURA PAS D'IMPACT SUR LE CALENDRIER DU PROJET STRATÉGIQUE D'ACQUISITION D'INGENICO * CONFIRME SON OBJECTIF DE FINALISER LE RACHAT D'INGENICO AU COURS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020 Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +0.14% WORLDLINE Euronext Paris -1.72%