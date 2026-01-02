 Aller au contenu principal
Worldline : remonte au contact de la résistance des 1,64E
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 09:21

Le rebond amorcé sur 1,31E se poursuit : Worldline remonte au contact de la résistance des 1,64E du 16 décembre (après une séquence "portes de saloon") et devrait en cas de franchissement, s'en aller tester l'ex-support des 1,80E du 6 novembre puis 2,16E du 17 octobre.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,6740 EUR Euronext Paris +7,17%
1 commentaire

  09:27

    Bonne année et très bonne Action

