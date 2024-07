Worldline : refinancement de ses lignes de crédit

(AOF) - Worldline a annoncé le succès du refinancement de ses lignes de crédit par la mise en place d’une nouvelle facilité de crédit syndiquée renouvelable pour un montant de 1,125 milliard d'euros. Elle comprend deux options d’extension de la maturité d’un an chacune à la discrétion des prêteurs. La facilité de crédit remplace et dépasse dans leurs montants les facilités de crédit renouvelables existantes de 450 millions d’euros et 600 millions d’euros arrivant à échéance en décembre 2025.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de financement globale du spécialiste du paiement visant à gérer activement le profil de maturité de sa dette et à renforcer sa liquidité financière.

