Teleperformance: objectifs fixés pour la période 2026-28 information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 15:04









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son nouveau plan stratégique 'Future Forward', TP ( Teleperformance ) annonce ses objectifs financiers pour les trois prochaines années, dont un retour à une croissance organique annuelle soutenue du chiffre d'affaires avec un objectif entre +4 et +6% en 2028.



Il anticipe aussi une marge d'EBITA récurrent d'environ 15,5% en 2028 après coût de la transformation IA, et une génération d'un cash-flow net disponible cumulé d'environ trois milliards d'euros sur 2026-28 en tenant compte des efforts fournis en matière d'IA.



En matière d'allocation de capital au cours de la période, le groupe d'externalisation de l'expérience client prévoit d'investir environ 20% du cash-flow net disponible pour accélérer les investissements dans l'IA et la transformation.



TP a aussi l'intention de renforcer son bilan en visant un objectif de ratio d'endettement net de 1,2 fois l'EBITDA en 2028, et de restituer aux actionnaires environ 50% du cash-flow net disponible, soit 1,5 milliard d'euros, en dividendes et rachats d'actions.





