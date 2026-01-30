Worldline réduit la valeur nominale de ses actions
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 07:07
"Cette opération purement technique, n'a pas d'incidence sur la valeur boursière des actions de la société, ni sur le nombre d'actions en circulation ou la valeur des capitaux propres de la société", précise-t-elle toutefois.
L'opération s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'augmentation de capital totale d'environ 500 millions d'euros annoncée lors de la journée investisseurs du 6 novembre 2025, en permettant d'en sécuriser la réalisation.
Ainsi à l'issue de cette opération de réduction du capital, le capital social du groupe de solutions de paiement demeure composé de 283 964 175 actions ordinaires.
Valeurs associées
|1,4270 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
