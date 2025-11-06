Worldline recule après la présentation du plan de redressement et d'une augmentation de capital

(AOF) - En amont de sa journée Investisseurs 2025, Worldline a dévoilé son plan de transformation " North Star 2030 ", qui comprend une augmentation de capital de 500 millions d'euros. A la Bourse de Paris, l'action du spécialiste des paiements chute de 7,40%, à 1,901 euro. Worldline anticipe une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'environ 4% sur la période 2027-2030, avec une accélération progressive. Le groupe cible par ailleurs environ 1 milliard d'euros d'Ebitda en 2030, porté par des économies d'environ 210 millions d'euros en base annuelle.

Worldline prévoit également un retour à une génération de flux de trésorerie disponible dès 2027, avec un objectif de 300 à 350 millions d'euros de flux de trésorerie disponible d'ici 2030.

"North Star 2030 est un plan progressif qui repose sur la simplification de notre organisation, l'intégration de nos opérations et la convergence de nos plateformes pour renforcer l'excellence client, le potentiel de croissance et la génération de trésorerie grâce à la réduction des coûts et à l'amélioration de la rotation des actifs," a expliqué le directeur général, Pierre-Antoine Vacheron.

Augmentation de capital de 500 millions

Worldline envisage de procéder à une levée de fonds de 500 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital réservée d'environ 110 millions d'euros à un prix par action de 2,75 euros, qui serait souscrite par Bpifrance, Crédit Agricole SA et BNP Paribas. Cette opération sera suivie d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), d'un montant d'environ 390 millions d'euros, ouverte à tous les actionnaires à la quote-part de leur participation. Bpifrance, Crédit Agricole SA et BNP Paribas. se sont engagés à souscrire à hauteur d'environ 135 millions à l'Augmentation de Capital avec DPS.

Ces deux opérations devraient être finalisées d'ici la fin du premier trimestre 2026.

À l'issue de l'augmentation de capital réservée, Bpifrance détiendrait une participation de 9,6% du capital, Crédit Agricole SA 9,5% et BNP Paribas 7,9%.

L'augmentation de capital réduira l'endettement de Worldline à environ 2 d'ici fin 2026.

2026 année de transition

Worldline qualifie 2026 "d'année de transition". Le groupe prévoit une croissance organique à un chiffre (low single-digit) au niveau du groupe. " L'Ebitda ajusté 2026, bien que commençant à bénéficier des économies initiales du plan de transformation, devrait être légèrement inférieur au bas de la fourchette prévisionnelle de 2025, en raison de l'augmentation des coûts de remédiation et un mix encore défavorable ", précise Worldline. Ce dernier cible cette année un excédent brut d'exploitation entre 830 et 855 millions d'euros.

Le flux de trésorerie disponible en 2026 devrait se situer autour du bas de la fourchette prévisionnelle de 2025, avec des coûts de transformation, la hausse des coûts de la dette et l'augmentation des impôts. Il est attendu cette année entre -30 millions d'euros et au-dessus de 0.

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 4,6 Mds€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (73 %), les services financiers (19 %) puis la mobilité & services web transactionnels ;

- Ambition : être la Paytech internationale de 1 er plan au service des banques et commerçants ;

- Capital ouvert avec 3 positions fortes –Crédit Agricole (7 % depuis janvier 2024), SIX Group (10,5 des actions et 18,3 % des droits de vote) et BPI France (5 et 8,2 %) et une entrée à l’automne 2024 de fonds activistes remettant en cause la gouvernance;

- Renouvellement de la gouvernance depuis 2024 : Wilfried Verstraete présidant le conseil de 14 administrateurs et Pierre-Antoine Vacheron étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant une « croissance solide » et assurant une « génération de trésorerie robuste »:

- revue du portefeuille d’activités, avec cession en cours de l’activité mobilité & services transactionnels,

- compétitivité via la réduction des coûts structurels (baisse de 8 % des effectifs et réduction des coûts de 50 M€ en 2025), la stricte gestion des investissements et du fonds de roulement (négatif en 2024) , la convergence des plateformes l’automatisation des processus-clés, les restructurations en Australie et la résolution des problèmes de livraison en Belgique,

- services aux commerçants : assainissement des portefeuilles clients, cession des activités trop réglementées, réorganisation en 2 divisions, et 3 nouvelles offres : solution alliant plateforme et place de marché, CAWL, société commune avec le Crédit agricole et Wero, moyen de paiement européen pour e-commerçants, lancés en juillet en Allemagne, en octobre en Belgique puis en France en 2026,

- services financiers : déploiement d’offres dans la mobilité et l’internet,

- innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d’information propres au groupe (certification SecNumCloud), l’incrémentation et la rupture ;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 :

- réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020,

- inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions,

- soutien aux fintechs dédiées (l’africaine InTouch) ;

- Situation financière tendue d’où l’abaissement en août de la note de la dette nette, d’un montant de de 2,1 Mds€ intégrant 40 M€ d’autofinancement libre à fin juin avec effet de levier dégradé à 2,2.

Défi

- Forte défiance boursière après les avertissements successifs depuis 2023, encore renforcée fin juin après la sortie d’une enquête journalistique sur les activités HBR (acteurs à haut risque type casino ou plateformes de courtage…, soit 1,5 % des volumes traités par le groupe) ;

- Accueil des investisseurs à la présentation, le 6 novembre, du nouveau plan stratégique ;

- Attente d’une remontée au 2 ème semestre du secteur, très concurrentiel, des services marchands ;

- Déception sur le prix des essions des activités non stratégiques ;

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Après, à fin juin, un recul de 22 % du résultat opérationnel et une perte nette de 4,1 M€ reflétant les dépréciations d’acquisitions dans la branche services aux commerçants, objectifs 2025 fortement abaissés : légère progression des revenus et repli de 18 à 23 % du résultat opérationnel ;

- Absence de dividende pour la 5 ème année consécutive.