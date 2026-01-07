Worldline, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du mercredi 7 janvier 2026 -

(AOF) - Worldline (-3,94% à 3,48 euros)

Le spécialiste des services de paiements a fini en queue de peloton, accusant une troisième séance de suite dans le rouge.

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 4,6 Mds€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (73 %), les services financiers (19 %) puis la mobilité & services web transactionnels ;

- Ambition : être la Paytech internationale de 1 er plan au service des banques et commerçants ;

- Capital ouvert avec 3 positions fortes –Crédit agricole (7 %), SIX Group (10,5 des actions et 18,3 %des droits de vote) et BPI France (5 et 8,2 %)- et l’entrée depuis à l’automne 2024 de fonds activistes ;

- Renouvellement de la gouvernance depuis 2024 : Wilfried Verstraete présidant le conseil de 14 administrateurs et Pierre-Antoine Vacheron étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant une « croissance solide » et assurant une « génération de trésorerie robuste »:

- revue du portefeuille d’activités, avec cession en cours de l’activité mobilité & services transactionnels,

- compétitivité via la réduction des coûts structurels (baisse de 8 % des effectifs et réduction des coûts de 50 M€ en 2025), la stricte gestion des investissements et du fonds de roulement (négatif en 2024) , la convergence des plateformes l’automatisation des processus-clés, les restructurations en Australie et la résolution des problèmes de livraison en Belgique,

- services aux commerçants : assainissement des portefeuilles clients, cession des activités trop réglementées, réorganisation en 2 divisions, et 3 nouvelles offres : solution alliant plateforme et place de marché, CAWL, société commune avec le Crédit agricole et Wero, moyen de paiement européen pour e-commerçants, lancés en juillet en Allemagne, en octobre en Belgique puis en France en 2026,

- services financiers : déploiement d’offres dans la mobilité et l’internet,

- innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d’information propres au groupe (certification SecNumCloud), l’incrémentation et la rupture ;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 :

- réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020,

- inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions,

- soutien aux fintechs dédiées (l’africaine InTouch) ;

- Situation financière tendue d’où l’abaissement en août de la note de la dette nette, d’un montant de de 2,1 Mds€ intégrant 40 M€ d’autofinancement libre à fin juin avec effet de levier dégradé à 2,2.

Défi

- Forte défiance boursière après les avertissements successifs depuis 2023, encore renforcée fin juin après la sortie d’une enquête journalistique sur les activités HBR (acteurs à haut risque type casino ou plateformes de courtage…, soit 1,5 % des volumes traités par le groupe) ;

- Accueil des investisseurs à la présentation, le 6 novembre, du nouveau plan stratégique ;

- Attente d’une remontée au 2 ème semestre du secteur, très concurrentiel, des services marchands ;

- Déception sur le prix des essions des activités non stratégiques ;

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Après, à fin juin, un recul de 22 % du résultat opérationnel et une perte nette de 4,1 M€ reflétant les dépréciations d’acquisitions dans la branche services aux commerçants, objectifs 2025 fortement abaissés : légère progression des revenus et repli de 18 à 23 % du résultat opérationnel ;

- Absence de dividende pour la 5 ème année consécutive.